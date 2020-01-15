15 Ocak 2020 Çarşamba 10:09:53 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:14:46
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
BIST- 100 endeksi bu sabah güne rekorla başladı. Endeks 121.579 seviyesini gördü.
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