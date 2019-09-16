Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 azalışla 102.551,80 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 520,00 puan azalışla 102.551,80 seviyesine geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 520,00 puan ve yüzde 0,50 değer kaybıyla 102.551,80 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,73 ile taş, toprak oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerden iyi gelmesi sonrası alış ağırlıklı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 artışla 103.071,80 puandan tamamladı.
Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün yurt içinde işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç olarak güçlendiğini ifade eden analistler, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
(AA)
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