Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, 668,53 puan ve yüzde 0,66 değer kazancıyla 101.812,27 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,58 ile elektrik oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 artışla 101.143,74 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle pay piyasalarının haftanın ilk üç günündeki yükselişini yeni güne de taşıdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Erdoğan görüşme ile ilgili açıklamasında "Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik. 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra Almanya ve ABD'de yayımlanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

(AA)