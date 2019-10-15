Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.611,23 puan ve yüzde 1,71 değer kazancıyla 95.592,62 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 1,36 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile metal ana sanayi oldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'nden gelen yaptırım açıklamaları nedeniyle 27 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,10 azalışla 93.981,39 puandan tamamladı.

Analistler, dün Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından oluşan belirsizlikle piyasalardaki olumsuz fiyatlamaların çok sert olduğunu belirterek, bugün tepki alımlarının güçlenebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı çelik sektörüne ilişkin gümrük tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakereler de durdurulacak.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantıların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

(AA)