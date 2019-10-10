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10 Ekim 2019 Perşembe 11:01:56 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:02:26

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 99.957,90 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 309,16 puan artışla 99.957,90 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 309,16 puan ve yüzde 0,31 değer kazancıyla 99.957,90 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile sigorta oldu.

Dün etkisini artıran satışlarla yüzde 2,17 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 99.648,74 puanla 6 Eylül'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı ifade edildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydederek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

Trump'ın çelişkili açıklamaları ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bunun da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu etkinin kısa süreli olmasının, enflasyon ve cari denge görünümündeki iyileşme ile ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin fiyatlamaların piyasalarda tekrar gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de enflasyon ve İngiltere'de sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek konumunda olduğuna ifade etti.

(AA)

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