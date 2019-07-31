Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 103.058,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 372,59 puan ve yüzde 0,36 artışla 103.058,70 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki sert düşüşler ve etkisini artıran kar satışları ile gerileyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 102.686,11 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade etti.

TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu enflasyon beklentisinin aşağı yönlü revize edilebileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600-105.000 geniş bandı içinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

(AA)