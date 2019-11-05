Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,06 artışla 100.146,50 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 58,71 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 100.146,50 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yurt içinde, dün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık artışı yüzde 8,55'e gerileyerek yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi ile alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.087,79 seviyesinde tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)