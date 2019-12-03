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03 Aralık 2019 Salı 10:13:42 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:14:15

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 azalışla 107.873,03 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 131,29 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 107.873,03 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. 

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,52 ile metal ana sanayi oldu.

Dün beklentilere yakın gelen büyüme verisi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmanın etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Endeksin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 106.400 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

(AA)

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