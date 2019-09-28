Borçlar ödendi puan yükseldi

Kişi veya kurumların kredi risk puanını ölçen Findeks’le ilgili bilgi veren Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var” dedi. Akdeniz,”Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor” diye konuştu

ÇEKE GÜVEN GELDİ



Piyasadaki karşılıksız çek oranında ciddi düşüş olduğunu belirten Akdeniz,”2019 Ağustos sonu itibarıyla, ibraz edilen her 100 TL'lik çekin 3,5 TL'sinin arkası yazılmış, karşılıksız olması sebebiyle, tersinden okuduğumuzda her 100 adet çekin 96 adeti problemsiz ödenmiş demek”ifadelerini kullandı.