Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli, bayramda en çok kullanılan yollardan oldu. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu 3-14 Ağustos'taki 12 günde, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara yönüne 648 bin 205, İstanbul yönüne ise 360 bin 988 bin olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.

(DHA)