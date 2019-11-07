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07 Kasım 2019 Perşembe 11:54:27 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 11:55:08

Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor

Kalkınma ajansları, "bölgesel girişim sermayesi" uygulamasıyla büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı vererek bölgelerin gelişmesine destek olacak.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sanayisi firmalarının güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimini kolaylaştıran bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öncelikli sektörlerde rekabet ve verimliliği güçlendirecek projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fonun yüzde 50'si imalat sanayisi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Sistemin etkinliğinin artırılması için gelecek dönemde yeni kefalet limiti açılması halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokoller kapsamında, imalatçı, yatırımcı ve ihracatçı firmalara kefalet kullandırımına öncelik sağlanacak. 

Firmaların sermaye ihtiyaçları karşılanacak

Kalkınma ve Yatırım Bankasının sanayi yatırımlarına desteğinin güçlendirilmesi planlanırken, bankanın öz sermayesi bu kapsamda artırılacak. Banka, öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecek. Kreditörlerden, bankanın amaç ve hedeflerine uygun vade ve koşullarda finansman sağlanacak.

Banka, firmalara, projelerin tüm aşamalarını kapsayan ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecek. Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım Bankası, kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, kamunun ana yatırım bankası rolünü üstlenecek. Yatırımcıların hem finans hem de sermaye piyasaları ürünlerini kullanmalarına imkan sağlanacak. Yatırım bankacılığı hizmetleri kapsamında firmaların finansal yeniden yapılandırma, halka arz, tahvil, bono, şirket birleşme ve devralmalarına aracılık ve danışmanlık yapılarak her türlü sermaye ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanacak. Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerine sınır ötesi birleşme-satın alma işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilecek.

Banka tarafından sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla kurulan Türkiye Kalkınma Fonu, yatırım kararları almaya başlayacak.

"Fonların fonu" geliyor

Teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların desteklenmesi için girişim sermayesi sistemi geliştirilecek. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde girişim sermayesi kaynağı olarak "fonların fonu" oluşturulacak. Bu fonun kurulmasına yönelik model ve mevzuat çalışmaları yapılacak. Girişim sermayesi sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında toplanması sağlanacak.

Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi fonları güçlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK ve fonların dahil olacağı süreçte, ilgili kurumlar arasında fona katılım ve proje destek sözleşmeleri imzalanacak.

Kalkınma ajansları tarafından bölgesel potansiyelleri hayata geçirebilme amacıyla büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı sağlanarak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine destek olacak "bölgesel girişim sermayesi" uygulaması pilot olarak belirlenecek illerde başlatılacak. Bu uygulama, bölgeler özelinde belirlenen önceliklerle uyumlu yürütülecek.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamasının başlatılması için model önerisi geliştirilecek, pilot bölgeler tespit edilecek, mevzuat ve kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

İhracat alacakları için destek

KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak. Destekler yalınlaştırılacak, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modeline kademeli geçiş olacak.

Eximbank'ın sanayiye yönelik programları güçlendirilecek. Bankanın sunduğu kredi ve sigorta desteği artırılacak, teknoloji ihracatını özendirici programlar geliştirilecek. Banka tarafından, ihracatçı firmaların ihracat alacakları ve ülkede üretilmeyen girdileri için kullanacakları vadeli işlem piyasası işlemlerine yönelik bir destek programı oluşturulacak.

Emeklilik fonlarında tasarruf olanakları artırılarak bu fonlarda oluşan kaynakların sanayinin büyümesine yönlendirilmesi teşvik edilecek.

(AA)

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