Boğaz'ın güvenliği Kanal'dan geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kanal İstanbul, boğazı koruma çabasıdır. Tarihe ve geleceğe sahip çıkma azmidir”dedi. Dönmez, “İstanbul Boğazı'ndan son on yılda 89 bini petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlike madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713’ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda Allah muhafaza her an büyük bir kaza olabilir” dedi.