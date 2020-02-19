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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:39:33 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:41:59

Seramik ürünlerinin ticareti 5 yılda 7 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin 2015-2019 döneminde seramik ürünleri ihracatı 4 milyar 969 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar 864 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin seramik ürünleri ticaret hacmi 5 yılda 6 milyar 833 milyon doları buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Anadolu'nun kültür birikiminden izleri de barındıran Türk seramik ürünleri, Azerbaycan, ABD, Almanya, Fas, Senegal ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 170 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin seramik mamulleri ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artarak 1 milyar 159 milyon dolara yükseldi. Türkiye, en fazla dış satımı 153 milyon 576 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 13,2'sine tekabül etti. İhracatta Almanya'yı 115,1 milyon dolarla ABD, 102,5 milyon dolarla Birleşik Krallık, 81,7 milyon dolarla İsrail ve 71,4 milyon dolarla Fransa izledi.

Seramik mamulleri ithalatı ise geçen yıl yüzde 12,7'lik azalışla 298 milyon 990 bin dolara geriledi. Söz konusu ürünlerin ithalatında ilk sırayı 131 milyon 371 bin dolarla Çin aldı. Çin'i 38 milyon 857 bin dolarla Almanya, 21 milyon 81 bin dolarla Hindistan ve 16 milyon 922 bin dolarla İtalya takip etti.

Çin'in ithalattaki payı yüzde 43,9, Almanya'nın payı yüzde 12,9, Hindistan'ın yüzde 7 ve İtalya'nın payı yüzde 5,6 oldu.

Son 5 yıllık dönemde Türkiye'nin seramik mamulleri ihracatı 4 milyar 969 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 1 milyar 864 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'nin toplam seramik mamulleri ticaret hacmi 6 milyar 833 milyon doları buldu.

Türkiye'nin son 5 yıllık süreçte seramik ürünleri ihracatı sürekli yükselen bir seyir izlerken, ithalatta ise düşüş eğilimi sürdü.

Seramik mamulleri ihracatı, 2015'te 875 milyon 396 bin dolar, 2016'da 884 milyon 908 bin dolar, 2017'de 969 milyon 797 bin dolar, 2018 yılında 1 milyar 79 milyon dolar oldu. Aynı yıllarda ithalat ise sırasıyla 508 milyon 564 bin dolar, 374 milyon 54 bin dolar, 339 milyon 825 bin dolar ve 342 milyon 634 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

(AA)

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