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25 Mart 2020 Çarşamba 15:29:12 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:30:43

BMD: Koronavirüs ortadan kalkana kadar AVM yönetimleri kira ve genel gider almasın

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Öncel, "Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini istiyoruz" dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir sorun olan koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye ve perakende ticarete vereceği hasarı en aza indirmek için çek borçlularına kolaylık istediklerini kaydetti. 

Öncel, salgın tehdidi ortadan kalkana kadar AVM yönetimlerinin kira ve genel gider almayacaklarını çok net bir şekilde ilan etmelerini, ayrıca bankalardan da çek borçluları için kredi kolaylığı istediklerini bildirdi.

Küresel bir sorun olan koronavirüs salgınının ülke ekonomisine ve ticarete vereceği hasarı asgariye indirmek için tüm kesimlerin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Öncel, şunları kaydetti:

"BMD üyesi 384 markanın büyük bölümü, çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak AVM ve caddelerdeki mağazalarını kapattılar. Oysa ay başında personel maaşı ödemelerinin yanı sıra markalarımızın önüne kira ve genel gider faturaları gelecek. Ayrıca vadesi gelen çeklerin ödenmesi gerekecek. Caddelerdeki birçok mağaza sahibi ile bazı AVM yönetimlerinden çok olumlu yaklaşım gördük. İki haftadır bizi arayarak '2 ay boyunca kira almayacağız, rahat olun' diyen mağaza sahipleri var. Olumlu yaklaşım gösteren mağaza sahiplerine ve AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'deki 436 AVM'yi yönetenlerin tamamından 10 Mart 2020'den itibaren salgın tehdidi geçene kadar kira ve genel gider almayacağız şeklinde bir açıklama yapmalarını ve perakendecileri rahatlatmalarını bekliyoruz.

Öte yandan, çek ödemeleri de bu süreçte markalarımız için çok büyük bir sıkıntı kaynağı olmaya başladı. Biz vadesi gelen çeklerin hacminin piyasanın kendi kendini düzenleyeceği’ boyutun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bankalardan kullandıracakları krediler konusunda hızlı hareket etmelerini ve piyasanın acil taleplerini karşılayacak adımları ivedilikle atmalarını talep ediyoruz. Burada Kredi Garanti Fonu'nun göstereceği çok hızlı reaksiyonun piyasayı büyük ölçüde rahatlatacağının önemle altını çizmek istiyorum."

"En az 200 AVM, resmi kapama kararını açıklamıyor"

Sinan Öncel, en az 200 AVM'nin, kilitli mağazalardan kira ve genel gider alabilmek için resmi kapama kararını açıklamadığını belirtti.

Salgının zengin-yoksul, yaşlı-genç demeden herkesi eşit noktaya getirdiğini aktaran Öncel, "Halk ozanının, 'dünya kadar malın olsa ne fayda' dizesinde anlamını bulan günlerden geçiyoruz. Kimsenin bugünleri film gibi izleme lüksü yok. Bizim çalışanlarımıza, yıllardır kira ödediğimiz AVM ve dükkan sahiplerinin bize, bankaların ise hem bize hem de AVM sahiplerine karşı sorumlulukları var. Herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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