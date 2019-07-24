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24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:10:37 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:11:25

BMC, rekor artışla devler listesinde

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi.

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de BMC için düzeltmeye gidildi.

Düzeltmenin gerekçesinde, editoryal dikkatsizlik nedeniyle BMC'ye, şirket verilerini son tarihten önce sunmasına rağmen, 22 Temmuz'da yayımlanan orijinal ilk 100 sıralamasında yer verilmediği ifade edildi. Listedeki şirketlerin verileri yanlış kabul edilmedikçe yayınından sonra sıralamaların değiştirilmediği belirtilirken, BMC bildirilen savunma gelirine uygun sırada listeye eklendi.

Bu düzeltmeyle birlikte ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve ROKETSAN'dan sonra BMC de adını dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasına yazdırdı. Böylece listedeki Türk firma sayısı da 5'e yükselmiş oldu.

BMC, ilk kez girdiği listede 85'inci sırayı STM ile paylaştı. Şirketin bu başarıyı yakalamasında savunma sanayisinde geçen yıl yakaladığı rekor gelir artışı belirleyici oldu.

Şirket, geçen yıl ki faaliyetleri dolayısıyla 655 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 85'i savunma sanayisine yönelik faaliyetlerden sağlandı.

Yurt içi ve dışındaki müşterileri için zırhlı araçlar üreten BMC, geçen yıl savunma sanayisi gelirlerini yüzde 86 artırdı. Şirketin, 2017'de 298 milyon dolar olan savunma sanayisi gelirleri geçen yıl 554 milyon dolara ulaştı.

Savunma gelirlerinde yüzde 86 artışla Defense News Top 100 listesindeki tüm firmaları geride bırakan BMC'nin en yakın rakibi yüzde 73 artışla Belçika'dan John Cockerill Defense oldu.

Kara gücünde BMC imzası


BMC savunma sanayisinde, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunuyor.

Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçlar çeşitli silah, keşif-gözetleme sistemleriyle farklı coğrafyalarda görev yapıyor.

BMC Taktik Tekerlekli Araçları, mühimmat ve kargo taşıyıcı, topçeker, kurtarıcı, akaryakıt ve su tankeri platformları gibi birçok alanda kullanılıyor.

BMC Lojistik Destek Araçları, uçak akaryakıt ikmal tankeri, özel amaçlı çekiciler, itfaiye araçları, su tankerleri, vidanjör, frigorifik kasalı araçlar ve çöp kamyonları gibi çeşitlilikte görevler yapıyor.

Şirketin, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı BMC Midilux-Z, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) gibi özel araç çözümleri bulunuyor.

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim sorumluluğunu üstlenen BMC, aynı zamanda zırhlı araçlar ve Altay tankı için motor geliştirme projeleri yürütüyor.

(AA)

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