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15 Ekim 2019 Salı 17:32:49 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 17:33:20

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul'da atacak

Türkiye ve dünyadan uzmanların, blockchain endüstrisinin geleceğini değerlendireceği Avrasya Blockhain Zirvesi 18-19 Ekim 2019'da gerçekleşecek.

Avrasya Blockhain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit), Türkiye'den ve dünyadan liderleri, sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve girişimcileri İstanbul'da buluşturacak.

Türkiye ve dünyadan uzmanların, blockchain endüstrisinin geleceğini değerlendireceği zirvede 18 ve 19 Ekim'de 2 gün boyunca, kriptopara teknolojileri, blockchain'in potansiyeli ve geleceği, doğu ve batı blockchain uygulamalarındaki farklılıklar, blockchain güvenliği, gizliliği ve ölçeklenebilirliği gibi konular tartışılacak.

Zirvede ayrıca "Blockchain'in geleneksel finans kurumlarında kullanımı, Türkiye'de yatırım, geleneksel girişim sermayeleri neden kripto paraya yatırım yapmaya başladı? bankacılık sektörü blockchain teknolojisini nasıl kullanmalı?" gibi sorulara da farklı oturumlarda yanıt aranacak. 

Blockchain ve kripto teknolojilerin uzmanları geliyor
Zirve, Blockchain alanında dünyanın en önemli isimlerinden Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, Proof of Capital CEO'su Chris McCann ve Ethereum Topluluk Fonu Genel Müdürü Qj Wang gibi isimleri ağırlayacak.

Zirvenin diğer konuşmacıları arasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Ahmet Cüneyt Selçuk, CoinShares Stratejilerden Sorumlu Üst Yöneticisi Meltem Demirörs, Huobi Group CEO'su Livio Weng, Huobi Group CFO'su Chris Lee, Eski SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO'su Soner Canko, SabancıDx CEO'su Burak Aydın, Boğaziçi Venture CEO'su Barış Özistek, Proof of Capital CEO'su Chris McCann, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan ve Menapay CEO'su Çağla Gül Şenkardeş gibi isimler yer alıyor.

(AA)

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