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23 Aralık 2019 Pazartesi 20:12:52 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 20:13:59

Bitcoin bir ay sonra ilk kez 7,600 doların üzerini gördü

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, Pazartesi günü 7 bin 627 dolarla 7,600 doların üzerine yükselerek son bir ayın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra 7,518 dolara döndü.

Küresel ticari gerilimlerdeki hafiflemenin ardından küresel piyasalardaki iş güveninin artması kripto para birimleri piyasasına da olumlu yansıdı. ABD ve Çin’in uzun süredir beklenen ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmasının ardından anlaşmayla ilgili gelişmeler takip edilirken, bunun yanında kripto para birimleri yatırımcıları piyasaya ilişkin yasa düzenlemeleri izliyor.

Kripto para birimlerine yönelik yaptırım ve uygulamaları içeren 2020 Kripto Para Birimleri Yasası’nın ABD Senatosu’nda Ocak ayı başında imzalanması bekleniyor. Söz konusu yeni yasanın, kripto para birimleri ve dijital varlıkların hangi federal kurumun gözetimi altında olacaklarını belirlemesi hedeflenirken, kripto para birimleri sertifikaları ve kayıt işlemlerine yönelik uygulamaları da içeren yasanın onaylanması durumunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) gibi kurumların kripto para birimleri piyasaları üzerinde daha etkin bir rolü olacak.

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin sona ermesinin ardından, göstergeler Bitcoin’in destek düzeylerine dönüşen kritik düzeylerin üzerinde işlem gördüğüne işaret ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 18 Aralık’ta Mayıs ayından bu yana görülen en düşük düzey olan 6,538 dolar düzeylerinin ardından Pazartesi günü TSİ 05:19’da 7,627 doları gördükten sona son 24 saatte yüzde 4.54 artışla 7,518 dolara yükseldi. Bitcoin, 136 milyar 244 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9’unu oluşturdu.

Toplam 4,958 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.44 ve yüzde 2.09 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Tezos düştü. En büyük 100’den de 71 kripto para biriminde izlenen artışa, yüzde 6.84 ile 59’uncu sıradaki Silverway öncülük etti.

Söz konusu artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.60 artışla 197 milyar 629 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 85 milyar 354 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.54

2.Ethereum yüzde 2.95

3.Ripple yüzde 1.15

5.Bitcoin Cash yüzde 3.50

6.Litecoin yüzde 3.52

7.EOS yüzde 2.56

8.Binance Coin yüzde 2.07

9.Bitcoin SV yüzde 2.75 yükselirken

4.Tether yüzde 0.44

10.Tezos yüzde 2.09 düştü.

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