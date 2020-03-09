  • Bist 100
    104293
  • Dolar
    6,1111
  • Euro
    7,0020
  • Altın
    330,4240
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu
FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak
Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi
İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni
İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti
Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı
Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek sahte alkol içtiler! Çok sayıda ölü var "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek sahte alkol içtiler! Çok sayıda ölü var
İstediği yağışı alamayan çiftçi, verim düşüklüğünden endişeli İstediği yağışı alamayan çiftçi, verim düşüklüğünden endişeli
Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu
Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor
Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi
Uganda koronavirüs karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti Uganda koronavirüs karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti
Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehadet tepkisi: İnançlı birinin söyleyeceği laf değildir Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehadet tepkisi: İnançlı birinin söyleyeceği laf değildir
Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
Solar İstanbul 2020 için geri sayım başladı Solar İstanbul 2020 için geri sayım başladı
Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi
Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık
Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Mart 2020 Pazartesi 14:18:47 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:19:27

Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor

Otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak-şubat dönemindeki dış satımı, geçen yılın aynı aylarına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 2 milyar 116 milyon 739 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 artarak 2 milyar 116 milyon 739 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü 2020'nin ocak-şubat aylarında 4 milyar 923 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından binek otomobillerin ocak-şubat ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,80 artış kaydedildi. Ocak-şubat dönemindeki 2 milyar 116 milyon 739 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 43'ünü oluşturdu.

Fransa'ya ihracatta yüzde 49'luk artış

Sektör, ocak-şubat döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye dış satım yüzde 49,57 artarak 213 milyon 708 bin dolardan 319 milyon 637 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İtalya'ya ihracat yüzde 23 artışla 192 milyon 323 bin dolardan 236 milyon 521 bin dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İngiltere'ye ise 217 milyon 692 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör ayrıca Almanya'ya 200 milyon 956 bin, İspanya'ya 200 milyon 777 bin, Belçika'ya 100 milyon 481 bin dolarlık ihracat rakamlarına ulaştı.

Mısır, Danimarka ve BAE'ye ciddi ihracat artışları

Geçen yılın ocak-şubat döneminde Mısır'a 16 milyon 611 bin dolarlık binek otomobil ihraç eden sektörün söz konusu ülkeye dış satımı, bu yılın aynı aylarında yüzde 294'lük yükselişle 65 milyon 578 bin dolar olarak gerçekleşti.

Danimarka'ya dış satımda da yüzde 201,86 artış kaydedilerek, bu ülkeye ihracat 6 milyon 79 bin dolardan 18 milyon 352 bin dolara yükseldi.

Sektörün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dış satımı ise yüzde 134,26 yükselişle 5 milyon 94 bin dolardan 11 milyon 935 bin dolara ulaştı.

Bu arada, geçen yılın ocak-şubat döneminde hiç binek otomobil ihraç edilmeyen Suudi Arabistan'a ise 12 milyon 1118 bin dolarlık dış satım yapıldı.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER