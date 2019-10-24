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24 Ekim 2019 Perşembe 18:23:33 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:25:53

Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor

Finans ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren öncü ve yenilikçi Türk firmaları, Singapur’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük FinTech Festivali’ne Bilişim Vadisi organizasyonu ve Türk Teknoloji Pavilyonu markasıyla katılıyor.

Dünyanın en büyük ve en etkili Finansal Teknolojiler Festivali 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Singapur’da gerçekleşiyor. Küresel ölçekte katılımın gerçekleştiği festivalde ilk kez yer alacak olan Türk Teknoloji Pavilyonu Bilişim Vadisi tarafından koordine ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile İstanbul Ticaret Odası’nın desteklediği ve Sistem Global’in danışmanlığını yaptığı Türk Teknoloji Pavilyonu’nda ülkemizden 12 firma yer alıyor.

Singapur FinTech Festivali, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine açılmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar sunuyor. Bu yıl festivale 135 ülkeden 500’e yakın kurumun ve 60.000 finansal teknoloji profesyonelinin katılması bekleniyor. Festival bu yıldan itibaren SWITCH organizasyonuyla birlikte gerçekleştirilecek. SWITCH organizasyonu kapsamında firmalarımız, Singapur ekosistemindeki teknoloji ve inovasyon merkezlerine ziyaretlerde bulunarak firmalarla birebir iletişime geçme ve iş birlikleri oluşturma imkanına da sahip olacak.

Bilişim Vadisi, festivalin ilk günü akşamında Türk Teknoloji Pavilyonu’na dahil olan firmalarımızın diğer ülke firmalarıyla eşleştirilmesi ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma toplantısı organize ediyor. Toplantıya Türk yetkililerin yanı sıra Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı’nın da katılması bekleniyor.

Türk Teknoloji Pavilyonu’nda yer alan firmalar şu şekilde: 32Bit, Albaraka Türk Insha ve Alneo, Astav Yazılım, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Enqura, Finartz, FTech Labs, Macellan, Kuveyt Türk Architecht Bilişim ve Türkiye İş Bankası Softtech.

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