Beyaz eşya satışına ÖTV dopingi

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyümeyi, beyaz eşya sektörü sürükledi. Beyaz eşyada kasımda uygulamaya alınan ÖTV indiriminin 2019’un ikinci çeyreğinde de satışlar üzerinde pozitif etkisi oldu. İkinci çeyrekte yaklaşık 4.8 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü, geçen sene aynı döneme göre yüzde 30’luk cirosal büyüme performansına sahip oldu. Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, söz konusu dönemde yüzde 17.6 büyüme elde ederek ve 1.7 milyar lira ciro seviyesine ulaştı.