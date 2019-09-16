Beyaz eşya satışına ÖTV dopingi
Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2019’un ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5’lik bir büyüme performansıyla 15.9 milyar lira ciroya ulaştı.
Bu yılın ikinci çeyreğinde büyümeyi, beyaz eşya sektörü sürükledi. Beyaz eşyada kasımda uygulamaya alınan ÖTV indiriminin 2019’un ikinci çeyreğinde de satışlar üzerinde pozitif etkisi oldu. İkinci çeyrekte yaklaşık 4.8 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü, geçen sene aynı döneme göre yüzde 30’luk cirosal büyüme performansına sahip oldu. Küçük elektrikli ev aletleri sektörü, söz konusu dönemde yüzde 17.6 büyüme elde ederek ve 1.7 milyar lira ciro seviyesine ulaştı.
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