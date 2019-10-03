'Beyaz altın'da hasat heyecanı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat heyecanı yaşanıyor.

Tarlalarını özenle hazırlayarak su salınımının ardından "beyaz altın" olarak tanımlanan çeltik tohumlarını toprakla buluşturan çiftçilerin 4 aylık ürün hasreti sona erdi.

Tavalarındaki suyun kurutulmasıyla biçim için araziye giren biçerdöverler, zorlu mesai gerçekleştiriyor.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünün gerçekleştiği Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde yaklaşık 500 bin dekar tarlada 420 bin ton çeltik üretimi yapılıyor.

Edirneli biçerdöver operatörü Adem Gürkan (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıldır çeltik tarlalarında çalıştığını ve çeltik üretiminin zorlu bir süreç olduğunu söyledi.

Üreticilerin kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraş verdiğini anlatan Gürkan, "Sezon çok iyi geçiyor, verim iyi. Çeltik bizim tabirimizle bir anlamda 'su kuşu'. Bir bebek dünyaya geldiğinde nasıl pışpışlarsın, kucağına alırsın, çeltik de bizim için aynıdır. Suya girdiği günden itibaren ilacı, gübresi, suyu, devamlı takip isteyen bir şey. Biçinceye kadar içinden çıkamazsın." diye konuştu.

Gürkan, tarladan "net hasat" yapılabilmesi için üreticiler gibi biçerdöver operatörlerinin de çeltik konusunda bilgili olması gerektiğini ifade etti.

"Çeltik bizim için bir sevda gibi"



Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi 64 yaşındaki İrfan Bilgi de çeltiğin ilgi isteyen bir ürün olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli çeltik üretiminin içindeyim. Tutulmuşuz bir kere, bırakamıyoruz. Çeltik bizim için bir sevda gibi. Ya bırakıp Edirne'den alıp başını gideceksin ya da ekmeye devam edeceksin. Biz ekmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Üretici Serdar Kızanlık da çeltik fiyatının düşük, girdilerin ise yüksek olduğunu dile getirdi.

Üreticilerin zorlandığını savunan Kızanlık, "Kimse mağdur olmasın. Herkes kazansın. Şu anda biçime başladık, güzel şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

(AA)