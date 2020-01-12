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12 Ocak 2020 Pazar 17:28:25 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 17:29:21

BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı

BES'te katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı ve otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 17. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

BES'ten emekli sayısı 113 bini aştı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 101 milyar 884 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 17 milyar 262 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 119 milyar 146 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 113 bin 302'ye ulaştı.

Katılımcıların fon tutarının 94 milyar lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 90 milyar 822,5 milyon lirası faizli fonlarda, 11 milyar 61,4 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 15 milyar 992,7 milyon lirası faizli, 1 milyar 269,5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 5 milyon 354 bin çalışanın biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon TL'lik fon tutarının ise 3 milyar 15,6 milyon lirası faizli fonlarda, 5 milyar 178,8 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 93 milyar 838,1 milyon lirası faizli, 16 milyar 240,2 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

OKS'de çalışanların birikimi 1 yılda 3,5 milyar liraya ulaştı

2018 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 4 milyar 684,9 milyon TL olmuştu.

Böylelikle 2018'in sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 25 milyar 324 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 943 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 31 milyar 267 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 24 bin 161 kişiye yükseldi. OKS'de ise 2018 sonu ile 2019 sonu kıyaslandığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 3 milyar 509,5 milyon liralık artış kaydetti.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar 340,4 milyon lira oldu.

(AA)

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