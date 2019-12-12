Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: 100 bin Sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık-15 Ocak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi. 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek. 2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI



Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde başlatılacak projeyle 100 bin konutun vatandaşlara sunulacağını söyledi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AY VADEYLE

Başkan Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATACAK

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz."



BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başvuruların 15 Aralık-15 Ocak arasında alınacağını söyledi.