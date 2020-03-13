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13 Mart 2020 Cuma 09:50:29 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:57:47

Benzine 55 kuruşluk indirimin ardından ikinci büyük indirim geliyor! Bu geceden itibaren...

Hafta başında petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim beklenirken, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Brent petrolün 31 dolara kadar gerilemesinin ardından Salı günü benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan tarihi indirimin ikincisi geliyor.

BENZİNE 51 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

İkinci büyük indirim benzinde 51 kuruş olarak gerçekleşecek. Motorin tarafında ise indirim oranı henüz belli değil. Benzindeki 51 kuruşluk indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı petroldeki rekor düşüş sonrası gelen büyük indirim ile 6,04 seviyesine kadar gerilemişti.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

EPGİS litre fiyatında 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.  Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart'ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

FİYATLARI DAHA DA DÜŞÜRECEK ÇİFTE HAMLE

OPEC toplantısından ek kesinti kararı çıkmaması üzerine Suudi Arabistan'ın 8 dolarlık indirime gitmesi ile tarihi düşüş yaşayarak 31 dolara kadar gerileyen petrolde Rusya'nın ardından Suudi Arabistan'dan da fiyatları bir kez daha düşüşe geçirecek hamle gelmişti.

Rusya günlük üretimi 500 bin varil düzeyinde arttırmaya hazırlanırken, Suudi Arabistan da ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Uzmanlar ise; ek üretimlerle küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlasının ortaya çıkabileceğine ilişkin uyarıyor.

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