Sürücüler dikkat! Benzine 3. büyük indirim!

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. 25 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

İNDİRİME GİDİLDİ

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt ürünlerinden benzine indirim olarak yansıyor. Yakın zamanda sürekli indirime giren benzin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha ucuzlayacak.