18 Mart 2020 Çarşamba 09:23:34 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:26:08
Benzin'den sonra bir indirim haberi de Motorine
Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim geliyor...
Ayrıntılar az sonra...
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