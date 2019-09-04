Benzin fiyatına indirim geliyor. Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatının 575 dolardan 550 dolara inmesi ve dolar kurunun 5.85'lerden 5.70 altına gerilemesiyle benzin fiyatında indirim yolu göründü.

Buna göre, benzinde litre fiyatının 15 kuruş inmesi bekleniyor. İndirim en geç hafta başından itibaren pompaya yansıtılacak.

HABERTÜRK