BDDK taksit kararı nedir? Taksit sınırı 3'e indirilen harcamalar neler?

  • Bist 100
    120483
  • Dolar
    5,8618
  • Euro
    6,5183
  • Altın
    291,9130
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Besici ressam sergi açmak istiyor Besici ressam sergi açmak istiyor
İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada
Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor
Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin
Ankara Devlet Tiyatrosunun genç oyuncuları 'Açık Denizde' Ankara Devlet Tiyatrosunun genç oyuncuları 'Açık Denizde'
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında? Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında?
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı hangi kanalda? Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı hangi kanalda?
Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
BDDK'dan flaş karar! Üç aya düşürüldü BDDK'dan flaş karar! Üç aya düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tarih açıklandı Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tarih açıklandı
ABD, 'Rus katilin' imha edildiğini açıkladı ABD, 'Rus katilin' imha edildiğini açıkladı
Galatasaray verim alamadığı oyuncular için 6 ayda 14 milyon euro harcadı Galatasaray verim alamadığı oyuncular için 6 ayda 14 milyon euro harcadı
Yeni Sultan, BAE veliahtı Prens Zayid'in elini sıkmadı mı? Yeni Sultan, BAE veliahtı Prens Zayid'in elini sıkmadı mı?
TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler? TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler?
Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor
Başkan Erdoğan'dan yeni Libya hamlesi! Conte bugün geliyor Başkan Erdoğan'dan yeni Libya hamlesi! Conte bugün geliyor
İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında rahatsızlandı, burnundan kan geldi İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında rahatsızlandı, burnundan kan geldi
Başkan Erdoğan 'bu ihanettir' demişti! Yeni sınır getiriliyor Başkan Erdoğan 'bu ihanettir' demişti! Yeni sınır getiriliyor
Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı
Igor Tudor: Galatasaray bizim kurduğumuz kadroyla 2 yıl üst üste şampiyon oldu Igor Tudor: Galatasaray bizim kurduğumuz kadroyla 2 yıl üst üste şampiyon oldu
Artık hiç kimse istediği yükseklikte bina yapamayacak Artık hiç kimse istediği yükseklikte bina yapamayacak
Gaziosmanpaşa'da bir şahıs 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü! Gaziosmanpaşa'da bir şahıs 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:20:54 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:21:58

BDDK taksit kararı nedir? Taksit sınırı 3'e indirilen harcamalar neler?

BDDK taksit kararı nedir? Taksit sınırı 3'e indirilen harcamalar neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika BDDK taksit kararı açıklandı. Açıklamada yer alan harcamaların taksit sınırı 3'e indirildi. Haberi gören vatandaşlar BDDK taksit kararı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. BDDK'dan yapılan açıklama haberimizde yer alıyor. İşte taksit sınırı 3'e indirilen harcamalar..

Son dakika BDDK taksit kararı açıklandı. BDDK taksit kararı nedir? Taksit sınırı 3'e indirilen harcamalar neler? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. BDDK'dan yapılan açıklamada yer alan belirtilen harcamaların taksit sınırı 3'e indirildi. Taksit sınırı 3'e indirilen harcamalar ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BDDK TAKSİT KARARI NEDİR?

BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ