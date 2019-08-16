BDDK'dan 'mali şeffaflık' düzenlemesi! Bağımsız kredi limiti düşürüldü

  • Bist 100
    97115.3
  • Dolar
    5,5546
  • Euro
    6,1674
  • Altın
    271,1110
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Moodys'den 'İslami finans' açıklaması Moodys'den 'İslami finans' açıklaması
'Güvenli bölge' iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu 'Güvenli bölge' iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu
Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda
Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı
Bu hafta 7 film vizyona girecek Bu hafta 7 film vizyona girecek
Korkunç gerçek belli oldu: Suçumuz vatanımızı ve Türk bayrağını sevmek Korkunç gerçek belli oldu: Suçumuz vatanımızı ve Türk bayrağını sevmek
Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı
42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne
TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti! TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti!
Galatasaray 66 milyon Euro'luk oyunculara 2 milyon ödedi! Galatasaray 66 milyon Euro'luk oyunculara 2 milyon ödedi!
80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri 80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Dev şirket 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Dev şirket 20 bin kişiye istihdam sağlayacak
Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan "hicretin kutlu durağı" Medine-i Münevvere'de Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan "hicretin kutlu durağı" Medine-i Münevvere'de
Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
BDDK'dan 'mali şeffaflık' düzenlemesi! Bağımsız kredi limiti düşürüldü BDDK'dan 'mali şeffaflık' düzenlemesi! Bağımsız kredi limiti düşürüldü
Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti
Adana'da sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı Adana'da sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu? Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 09:39:38 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:23:28

BDDK'dan 'mali şeffaflık' düzenlemesi! Bağımsız kredi limiti düşürüldü

BDDK kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirildi.

BDDK, bankacılık sektöründe 'mali şeffaflığı' artıracak yeni bir düzenleme hazırladı. Reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirildi. BDDK kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi planlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürülmesi gündemde.

500 MİLYON TL'DEN 100 MİLYON TL'YE İNDİRİLDİ

Bu kapsamda, mevcut riski 100 milyon TL ve üzerinde olan veya alınacak yeni krediyle birlikte bu sınırın üzerine çıkacak müşterilerin kredi tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve mali rasyoları içeren analiz tablolarını bankalara sunmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Böylece, bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamı genişletilecek ve mali şeffaflığı artırılacak, bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanı kolaylaştırılacak.

Yapılan etki analizinde 500 milyon TL sınırına göre bankacılık sektörü toplam nakdi kredilerinin yüzde 33'lük kısmı düzenleme kapsamında iken 100 milyon TL sınırına (2 bin 128 adet kredi müşterisi) göre söz konusu oran yüzde 47'ye yükselecek ve bankacılık sektörü için sistemik risk oluşturabilecek büyüklükteki krediler düzenleme kapsamına alınacak.

FİNANSAL YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA

Kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve finansal yönetim kalitesinin artırılması için de bir çalışma yapılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla yine 100 milyon TL üstü bankacılık sektörü toplam nakdi kredisi bulunan firmaların kurumsal yönetim yapı ve süreçleriyle ilgili öz değerlendirmelerinin kredi başvuruları esnasında bankalarca alınmasının zorunlu tutulması amaçlanıyor.

Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna açıklanan "Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" başlıklı programda, reel sektörle ilgili olarak; "Toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirilmesi, mali şeffaflığın artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, finansal yönetim kalitesinin artırılması" başlıklarına yer verilmişti. 

BDDK tarafından çıkarılan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'e 19 Şubat'ta eklenen maddeyle özetle; bankacılık sistemindeki mevcut riski 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinin bankalara yapacağı kredilerin tahsis aşamasında, bağımsız denetimden geçmiş olmak üzere, konsolide olmayan ve konsolide finansal tablolarının, ana ortaklıklarının finansal tablolarının ve bunlar esas alınarak hesaplanacak rasyoları içeren analiz tablolarının bankalarca alınması zorunlu hale getirilmişti.

(AA)

İHA’ların yerlerini tespit ettiği teröristlere son darbeyi Efeler Taburu indirdi
Rum kesimi hayal görmeye başladı
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Kalinic’te 4 rakip
Kabak tadı verdiler
Hesaplı konutun adresi Esenyurt
İnternet tarifi kör ediyordu
Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı
Tek makam yetmiyor
İşte İsrail'in ABD'li iki Müslüman vekili ülkeye kabul etmemesinin nedeni
Muhtaca 817 lira
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
İran'dan ABD'ye şok suçlama!
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
Terör devleti İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ