21 Mart 2020 Cumartesi 07:06:07 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 07:07:20
BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.
BDDK'nın aldığı tavsiye kararları:
- Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.
- Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.
(AA)