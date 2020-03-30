BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi, Kredi kartı faiz oranları ve asgari ödeme tutarında yapılan düzenlemelerle tüketicilerin faiz yükünün azaltılması hedeflendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk lirası işlemlerde faiz oranı yüzde 1,25'e çekildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kredi kartı asgari ödeme sınırını yüzde 20'ye düşürdü. Uzmanlar, düzenlemelerle kredi kartı kullanıcılarının faiz yükünün azalacağı görüşünde.

MB TÜRK LİRASI CİNSİNDEN KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE FAİZİ 1,25'E DÜŞÜRDÜ

Kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü. Asgari ödeme sınırı ise yüzde 20'ye çekildi. Tüketicilerin elini rahatlatacak kredi kartlarına ilişkin adımların ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Banka, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde yüzde 1,40 olan oran yüzde 1,25’e indirildi. Gecikme faizi ise 1,55 oldu.

"BİREYLERİN ÜZERİNDEKİ FAİZ YÜKÜNÜN AZALTILMASI AMAÇLIYOR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Sönmez, "Tüketici kredilerinde birazcık daha vadeye yayılabiliyor ve kısa vadeli finansman ihtüiyacı daha uygun koşullarda sağlanabiliyor. Yani merkez bankası ham kredi kartlarının geri ödemelerini rahatlatmak, mümkün olduğu kadar takibe düşen oranı sabit tutabilmek adına böyle bir aksiyon aldı." değerlendirmesini yaptı.

Düzenleme ile koronavirüs salgının etkilerinden tüketicilerin koruması hedefleniyor.

Sönmez, "Kredi kartlarının geri ödenmesinin de sağlanması ve hane halkının biraz daha rahatlatılması da gerekiyordu. Bu bağlamda merkez bankası da biraz daha bireylerin üzerindeki bu faiz yükünü almak adına hem akdi faiz oranını heb de gecikme faiz oranını hem Türk Lirası hem de döviz cinsi harcamalarda düşürmüş oldu." dedi.

Uzmanlar düzenleme sonucunda kısa vadeli finansman ihtiyacının kredi kartıyla değil tüketici kredileriyle sağlanması gerektiği görüşünde.

BDDK KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME SINIRINI YÜZDE 20'YE İNDİRDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise kredi kartı ödemelerinde asgari ödeme sınırında değişikliğe gitti. Sınır yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü. BDDK'ya kredi kartı ödemelerinde düzenleme yapma yetkisi de verildi.



TRT HABER-AA