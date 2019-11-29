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29 Kasım 2019 Cuma 15:45:32 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 15:46:28

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Düzenlemelerle banka borcunun silinmesi hedeflenmiyor

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle banka borcunun silinmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemelerle aktiften silmenin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini, banka borcunun silinmesinin hedeflenmediğini söyledi.

Akben, "Bankalar bunu uygun görüyorsa muhasebesel olarak kayıtlarından, aktiflerinden onu silecekler ancak borcu takipleri devam ediyor." dedi.

BDDK Başkanı Akben, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BDDK'nın değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili soru üzerine Akben, düzenlemenin takibe atılmış kredileri kapsadığını söyledi.

Önceden değersiz alacakların yıllarca kayıtta tutulduğunu dile getiren Mehmet Ali Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mahkeme kararları vesaire... Bankalar bunu uygun görüyorsa muhasebesel olarak kayıtlarından, aktiflerinden onu silecekler ancak borcu takipleri devam ediyor, borcu takip edebilirler orada bir problem yok. Zaten takibe attıkları krediyi silecekler, takibe atılmamış krediyi silmeleri söz konusu değil. Aktiften silme zordu onun kolaylaştırılması hedefleniyor, banka borcunun silinmesi hedeflenmiyor."

Akben, düzenlemenin, bankaların NPL oranını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de, "NPL oranını etkilemez. Takibe atılmış kredileri kapsıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "ZK sistemi ile ilgili değişiklik yapıldı. Kredi büyümesinde üst sınıra yaklaşan bankaların avantajı kaybetmemesi için limitin yükselmesi. Bankaları nasıl etkiler?" sorusuna karşılık Akben, konunun kredi büyümesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Akben, "Orada kredi büyümesiyle alakalı bir konu. Burada şu oluyordu, yüzde 20'nin üzerinde yapanlar ne olacak, frene mi basacak konusu konuşuluyordu." ifadelerini kullandı.

Takipteki alacak rasyosuna ilişkin beklenti

BDDK Başkanı Akben, "Takipteki alacak rasyosu ile ilgili yıl sonu beklentisi yüzde 6 idi. Orada bir revizyona gidilmesi düşünülüyor mu?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Orası sürekli hareketli bir alan. Önemli güzel gelişmeler olursa faizlerdeki aşağı gitme, enflasyondaki aşağı gitme ve kurlardaki stabilize veya aşağı düşme konuları onu önemli derecede etkiliyor. Bu arada borcu olanların ödeme kapasitesi artıyor, bu defa oradakilerden de düşüyor, oradan da tahsilat oluyor. Şimdi 5,2 diyoruz ya, orada daha önceden gelenlerden borcu olanlardan ödeme yapanlar var. Haliyle bunlar etkiliyor. Yani orası biliyorsunuz o 6 rakamını açıkladığımızda, oraya kadar gelebileceğini söyledik."

Akben, başka bir soru üzerine, yabancı yatırımcıların sorunlu kredileri almasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını kaydetti.

(AA)

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