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08 Ağustos 2019 Perşembe 11:21:22 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:47:03

Bayram tatili nedeniyle ek seferler başladı: Otobüs yangınlarına sıkı denetim

Bayram tatili nedeniyle ek seferlere başlayan bayram tatili nedeniyle ek seferler başladı. Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri ve firma yetkilileriyle toplantı yapılarak otobüs yangınlarıyla ilgili sıkı denetim kararı alındı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülkenin dört bir yanında bulunan otobüs terminalleri ve havaalanlarında bayram yoğunluğu başladı. Bayram tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler, terminallerin yolunu tutarken, otobüs bilet satışları hızla tükendi.  İZOTAŞ İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram tatili dolayısıyla günlük çıkış sayıları 3 bini bulan ek seferler başlatıldı.  Günde ortalama 120 bin yolcu terminali kullanarak seyahat edecek.

Dönem olarak asker sevkiyatları ile çakışan bayram öncesinde yolcu sayıları üst sınırlara ulaşırken, taleplere göre yeniden ek seferler düzenlenebilecek.

OTOBÜS YANGINLARI İÇİN SIKI DENETİM

Son dönemde yaşanan otobüs yangınlarına dikkat çeken İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta, Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri geldi ve otobüs firma sorumluları ile toplantı yaparak, uyarılarda bulundu. Özellikle kaptanların sağlıklı ve dinamik olmaları ile ilgili uyarılardı bunlar. Bakanlık izni ile 7- 20 Ağustos tarihleri arasında D1- D2 yetki belgeli araçlar da tarifeli seferlerde kullanılacak olup, terminal dışından kalkan araçların gerek belgelerinde ve araç sağlığında gerekse aracın fiziki şartlarında yer alan eksiklikler nedeniyle denetimlerden kaçarak yolcu aldıklarını unutmamak gerekir. Terminal giriş çıkışında tarafımızdan yapılan kontrollere ek olarak polis noktasında tam bir kontrolden geçmeden hiçbir aracın çıkışına izin verilemeyecek."

Yoğunluğun artarak devam ettiğini belirten Manisalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Otobüs Terminali yönetimi olarak sezon içindeki aktifliğimiz ve enerjimiz ile bayram sürecine hazırız. Günlük ortalama 100-120 bin yolcu terminalimizi kullanacak, bugün için 2 bin 500, cuma günü itibari ile günde 3 bin araç çıkışı bekleniyor. Yerler dolu, ek seferler açıldı ve taleplere göre de ek seferler firmalar tarafından yeniden açılabilir. Biletlerin gidiş dönüş olarak alınmasını tavsiye ediyoruz. Her bayram ve özel günlerde olduğu gibi, izinler kaldırılmış olup polis teşkilatının tüm birimleri de yolcularımızın güvenliğini sağlamak adına güvenlik görevlilerimizle beraber omuz omuza çalışacağız."

(DHA)

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