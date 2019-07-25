25 Temmuz 2019 Perşembe 10:07:28 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:22:46
Kurban Bayram tatili için seyahat firmaları, bayram dönemine 10 bin ek sefer koydu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanacak yoğunluk için önlem alan seyahat firmaları, bayram dönemine 10 bin ek sefer koydu. Koyulan ek seferlerin biletleri satışa çıkarken, tatil süreci boyunca günlük ortalama 800-850 bin yolcuya hizmet verileceği açıklandı.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu." dedi.
10 BİN EK SEFER
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
(AA)
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