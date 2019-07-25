Kurban Bayram tatili için seyahat firmaları, bayram dönemine 10 bin ek sefer koydu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu." dedi.

10 BİN EK SEFER

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)