Baykar ve TUSAŞ Tunus'ta İHA ihalesi için yarışıyor

Tunus hükümeti, silahlı kuvvetlerin insansız hava aracı ihtiyacını karşılamak üzere ihaleye çıktı. Gözetleme görevi için İHA, gözetleme ve müdahale görevi için ise SİHA alımı öngörülüyor.

Dünyanın dört bir yanından tekliflerin götürüldüğü o ihalede, Türk şirketler Baykar Makina ve Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), fiyat/performans açısından öne çıktı.

Son 10 yılda Türkiye İHA konusunda önemli adımlar attı. İhracat başarısı da sağlayan Baykar Grubu, önce Katar’a elden atılan Gözcü, daha sonra Bayraktar TB2 satışı gerçekleştirdi. Bunu Ukrayna’ya yapılan ihracat izledi.

(Yeni Şafak))