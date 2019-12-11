Batı'da Kanal İstanbul paniği! Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje olarak açıkladığı Kanal İstanbul konusunda, son günlerde büyük tartışmalar var. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, imzalanan tüm mutabakatlara rağmen projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ise; 2023 yılına kadar projenin yüzde 60 oranında tamamlanacağını açıkladı.

CHP-HDP-SAADET KARŞI

Hükümet, Kanal İstanbul konusunda büyük bir kararlılık gösterirken; CHP, HDP ve Saadet Partisi cephesi projenin yapılmasının büyük bir hata olacağını savunuyor.

BLOOMBERG'İN KANAL İSTANBUL HABERİ

Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu. Ülkede yayın yapan Bloomberg, Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir haberi okuyucularına sundu. Haberde, Kanal İstanbul projesinin doğa için büyük riskler taşıdığı ifade edildi. Haberin detaylarında ise projenin durdurulmasının Türkiye için daha iyi olacağına yer verildi.