Başvurana vergi yok

Belediyeler 25 milyon ev sahibinden milyarlarca lira Emlak Vergisi topluyor. Bu vergi belediyeler için bulunmaz bir kaynak. Mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilen vergiden bazı kişiler muaf. Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul, yetimleri Emlak Vergisi ödemiyor. Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece bir konutun olması gerekiyor. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Bunun önüne geçmek mümkün. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyede ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ bizzat başvuru yapmak gerekiyor.