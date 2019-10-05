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05 Ekim 2019 Cumartesi 13:48:54 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:57:54

Başkan Erdoğan'dan son dakika doğalgaz ve petrol müjdesi! Üretime başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 29. istişare toplantısında ekonomiye dair son dakika açıklamaları yaptı. Erdoğan, Diyarbakır'da ilk kez hidrolik çatlatma ile ticari petrol üretimine başlandığını açıklarken, Trakya'da yıl başında bulunan doğalgaz rezervini 2 katına çıkaracak yeni sahalar keşfedildiğinin de müjdesini verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada petrol ve doğalgaz ile ilgili son dakika müjdesi verdi. Erdoğan, Diyarbakır'daki petrol sahası ve Trakya'da bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili son bilgileri paylaştı.

DİYARBAKIR'DA PETROL ÜRETİMİ BAŞLADI

" Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık." diyen Erdoğan, "Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz." ifadesini kullandı.


HİDROLİK ÇATLATMA YÖNTEMİ

BULUNAN DOĞALGAZ TÜRKİYE'NİN 6 YILLIK TÜKETİMİNE DENK

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ortalama 50 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bölgedeki 286 milyar metreküplük rezerv, Türkiye'nin yaklaşık 6 yıllık tüketimine karşılık geliyor.


Trakya'da bulunan Doğalgaz rezervi

YAVUZ SONDAJA BAŞLIYOR

Türkiye'nin enerji hamleleri her alanda devam ediyor. Doğu Akdeniz'de arama, tarama ve sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Türkiye yeni sondaja hazırlanıyor.
Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi.

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