Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Erdoğan, Merkez Bankası'nın aldığı faizi düşürme kararına da değindi.

Yüksek faizlere her zaman karşı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, piyasaların faizi düşürme kararını olumlu bir şekilde karşıladığını söyledi.



FAİZLERİN YÜKSEK OLDUĞUNU SAVUNUYORDUM

Yıl sonuna kadar faizlerin düşürülmesini beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Birtakım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama taktikleriyle gittiler.

BATTIK MI, BİTTİK Mİ

Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Battık mı, bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devamı gerekir.



FAİZ DÜŞTÜKÇE ENFLASYON DÜŞER

Faiz düştükçe enflasyon düşer, çıktıkça çıkar. Bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal, şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş, Merkez Bankası ile alakalı olarak 'İtibarı sıfırdır' diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil, biz sana mı sorup da adım atacağız? Yeni yönetim sisteminden rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam benmişim. Tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz.'' ifadelerini kullandı.



