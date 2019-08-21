  • Bist 100
    96009.7
  • Dolar
    5,7168
  • Euro
    6,3493
  • Altın
    275,1800
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor Eminönü alt geçidi esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım
Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
KDK, vatandaşların ilginç başvurularına da çözüm buluyor KDK, vatandaşların ilginç başvurularına da çözüm buluyor
Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi
Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılar yeniden başladı Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılar yeniden başladı
Türkiye'de 39 yılda bin 242 kişi sele kurban gitti Türkiye'de 39 yılda bin 242 kişi sele kurban gitti
Başkan Erdoğan talimat verdi?TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede Başkan Erdoğan talimat verdi?TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede
Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Demokrasinin yanında olun
İstMarina Sanat'ta karma resim ve heykel sergisi açılıyor İstMarina Sanat'ta karma resim ve heykel sergisi açılıyor
Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Demet Özdemir kaç yaşında, Kaan Yıldırım kaç yaşında? Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım sevgili mi? Demet Özdemir kaç yaşında, Kaan Yıldırım kaç yaşında?
Trump'ın talimatıyla terör devleti İsrail7e alınmayan Müslüman vekil Tlaib'in büyükannesi Trump'a yanıt verdi: Allah onu kahretsin Trump'ın talimatıyla terör devleti İsrail7e alınmayan Müslüman vekil Tlaib'in büyükannesi Trump'a yanıt verdi: Allah onu kahretsin
Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı
Sivassporlu Samassa: Korktum ama şimdi çok iyiyim Sivassporlu Samassa: Korktum ama şimdi çok iyiyim
Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak
Sosyal medyada terörü öven şüphelileri 'Sanal Terör' ekibi yakaladı Sosyal medyada terörü öven şüphelileri 'Sanal Terör' ekibi yakaladı
Üniversite e-kayıt dönemi sona eriyor! Üniversite son kayıt tarihi 2019! Üniversite e-kayıt dönemi sona eriyor! Üniversite son kayıt tarihi 2019!
Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı
Trabzonspor-AEK maçı Yunan basınında geniş yer tuttu Trabzonspor-AEK maçı Yunan basınında geniş yer tuttu
Terör örgütü PKK'nın 'Pusucu'su olan ve 22 şehidimizin kanını elinde taşıyan teröristi, Mehmetçiklerimizin attığı pusuda öldürüldü Terör örgütü PKK'nın 'Pusucu'su olan ve 22 şehidimizin kanını elinde taşıyan teröristi, Mehmetçiklerimizin attığı pusuda öldürüldü
Kocaeli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Kocaeli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor
Bozayı meraklılarının 'tehlikeli' özçekimi! Bozayı meraklılarının 'tehlikeli' özçekimi!
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:15:17 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16:48

Başkan Erdoğan talimat verdi?TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'da fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordulu üreticilerden fındık almaya başladı.

Ünye ilçesinde depo kiralayan TMO, önceden randevu alan üreticilerden yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındığı 16,50, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan satın alıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ofisin alım yaptığı depoyu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Ordu'da 2019 yılı fındık alım dönemini başlattıklarını belirterek, sürecin bölge ve ülke adına hayırlar getirmesini diledi.

TMO olarak yedinci kez fındık alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildiklerini belirten Güldal, 26 Temmuz'da da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından fındık fiyatlarının açıklandığını anımsattı.

Güldal, bugün itibarıyla Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan aldıkları ifade ederek, fiyatın üreticileri memnun ettiğini ve fındığın geleceğine ümit verdiğini söyledi.

TMO'nun Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladığını aktaran Güldal, yaklaşık 200 bin ton kapasiteli deponun fındık alımı için ayrıldığını belirterek, "33 noktada ve 60 ekiple alım yapacağız. Bu noktada personelimizi de eğittik ve bütçemizi hazırladık. Şu anda çiftçilerimizi beklemeye başladık." dedi.

"Fındık arzı bitene kadar alım yapılacak"

Üreticilere çağrıda bulunan Güldal, "İşlerinin kolaylaşması için randevu sistemini uygulamaya başladık. Çiftçilerimiz başvuru yaparak TMO'ya ürün getirecekleri günü ve saati öğrenebilirler." dedi.

Güldal, bölgede son günlerde havaların yağışlı gittiğine işaret ederek, bu nedenle randevu sisteme birkaç gün gecikme olabileceğini de söyledi. Fındığın geri dönmemesi için TMO'nun alım kriterlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"Yüzde 40 ve üzerinde iç fındık oranı istiyoruz. Yüzde 6'nın altında rutubet istiyoruz. Yani üreticilerimizin kurutmayı çok iyi yapmaları lazım. Eğer fındık rutubetli gelirse biz bunu alamıyoruz. Aldığımız zaman da bekletemiyoruz ve stok yapamıyoruz. Haliyle üreticilerin bu hassasiyeti göstermesi lazım."

Güldal, fındık randımanının iyi olması durumunda 16,5 lira olan fiyatın 17-17,5 lira seviyelerine çıktığına dikkati çekerek Güldal, bu fiyatların üreticilere yansıması için randımanın önemli olduğunu vurguladı.

TMO'nun fındık arzı bitene kadar alıma devam edeceğini, yıl sonuna kadar yetki ve süreleri olduğunu ifade eden Güldal, "Üreticilerimiz istediğimiz kriterlerde fındıklarını bize getirebilirler. Depolarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise buradaki koordinatör arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise TMO'nun Ordu'da fındık alımına başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Özellikle üreticilerimizin büyük kısmının halen bahçede olduğunu düşünürsek bu durum memnuniyet vericidir." dedi.

Üreticilere bu süreçte büyük görevler düştüğünü dile getiren Soydan, tüm üreticilerin ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra TMO'ya getirmelerini istedi.

Soydan, üreticilerin ellerinden geldiğince ürünlerini TMO'ya vermesi çağrısında bulunan Soydan, "Çünkü serbest piyasa fiyatlarının ne olacağı belli değil. Bu noktada TMO'nun müdahalesi olumlu ve yerinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TMO'ya 400 kilogram fındık getiren üreticilerden Nahide Ergen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizi başkalarına muhtaç bırakmadı. Kendisinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Erdal Gündoğu adlı üretici de TMO'ya bin 500 kilogram fındık getirdiğini belirterek, "Fındık hasat sezonu bizim için güzel geçti. Ayrıca üreticileri yalnız bırakmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ