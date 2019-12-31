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31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 23:14:36

Başarılı dengelenme güvenle taçlandı

Tarihte eşi benzeri görülmemiş kur saldırılarını püskürterek güçlü toparlanan Türkiye ekonomisine güven, 11.8 puan artarak yaklaşık 1.5 yılın zirvesi olan 93,8'i gördü. 

2018 yılının ağustos ayından bu yana 3 kez eşi benzeri görülmemiş kur saldırısıyla mücadele eden Türkiye ekonomisi, güçlü toparlanmasıyla bir başarı hikayesi ortaya koydu. Bir yılı aşkın süredir devam eden dengelenme sürecinde izlenen ekonomi politikası sayesinde enflasyon, yüzde 24’lerden tek hanelere gerilerken, faiz 12 puan düştü. Ekonomide ortaya konulan başarılı performansla, tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye ekonomisine olan güven aydan aya arttı.

75’E GERİLEMİŞTİ

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, 2018'in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Geçen yılın ikinci yarısında spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle ekonomik güven endeksi, 2018'nin ekim ayında 75,2 seviyesine kadar geriledi.

93.8’E YÜKSELDİ 

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların pozitif etkisiyle makro verilerde olumlu gelişimler görüldü. Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler, Türk lirası varlıklara güveni artırmanın yanı sıra ekonomik güvende de artışlar yaşandı. Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre 2,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla 11,8 puan yükselerek yaklaşık 1,5 yılın zirvesi olan 93,8'i gördü. 
  
BÜYÜMENİN GÖSTERGELERİ

Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi, aralıkta geçen aya göre 2,8 puanlık artışla 108,7 ile 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hem tüketici hem de üretici tarafında geleceğe yönelik pozitif bekleyiş artarken ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endekslerde de artışlar yaşandı. Gelecek 3 ayda üretim hacmini gösteren endeks değeri, aralıkta 127,3 ile 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İstihdamın ve ihracat siparişlerinin gelecek 3 ayda artacağına yönelik beklentilerde de iyileşmeler görüldü. Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, aralıkta 68,9 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

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