Başarı hikâyesi! 5 Yıldızlı dengelenme...

  • Bist 100
    101377
  • Dolar
    5,5995
  • Euro
    6,1923
  • Altın
    254,0900
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu
Hollanda'da burka yasağı yürürlükte Hollanda'da burka yasağı yürürlükte
YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman?
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Bu hafta 6 film vizyona girecek Bu hafta 6 film vizyona girecek
Trump, 25 baz puan faiz indiren Fed'e yine çıkıştı: Hayal kırıklığı! Trump, 25 baz puan faiz indiren Fed'e yine çıkıştı: Hayal kırıklığı!
ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti
ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham'dan Suudi yönetimine karşı yeni tasarı ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham'dan Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
Gözler bu toplantıda! Terfiler masada Gözler bu toplantıda! Terfiler masada
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak
İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar
PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı!
AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı
ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyeti süresini 90 gün uzattı ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyeti süresini 90 gün uzattı
Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
Yüzyılın Anlaşması planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak Yüzyılın Anlaşması planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara'da sağanak bekleniyor Marmara'da sağanak bekleniyor
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş
ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı
Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü
Antalya'da 22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor Antalya'da 22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:50:43

Başarı hikâyesi! 5 Yıldızlı dengelenme...

Yılın ilk yarısında cari açık yüzde 63 azaldı, faizlerde düşüş hızlandı. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen 21 milyon turistten, 12.6 milyar dolardan fazla gelir sağlandı. Turizm ve cari denge verileri, başarılı dengelenmenin en önemli göstergesi oldu.

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından güçlü toparlanan Türkiye ekonomisi, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan kriz tellallarına rağmen dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu başarının en önemli göstergesi ise ilk yarı verileri oldu. Bu dönemde güven endeksleri yükselirken, turizm gelirleri rekor kırdı. Cari açık yüzde 63 geriledi. Kredi ve kart faizleri de düştü.

6 MİLYON TURİST 

Sezonu erken açan bacasız sanayi turizm sektörü, ilk 6 ayı rekorla tamamladı. Turizm geliri ocak-haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artarak 12 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 625 dolar, yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766  dolar olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda toplam 21 milyon 151 bin turist geldi. 

 İHRACAT'TA İSTİKRARLI ARTIŞ

Ekonominin lokomotifi ihracatta da artış kaydedildi.  Türkiye'nin ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 83 milyar 716 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,8 düşüşle 98 milyar 566 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 63,6 azalışla 14 milyar 849 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,9 olarak hesaplandı.

ŞAHLANMA VAKTİ

Geçtiğimiz gün yaptığı değerlendirmede, ekonomideki güçlü toparlanmaya dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dengelenme sürecindeki başarıyı vurgulamıştı. Ekonomideki toparlanmayı, “Bu başarı hikayesinin benzeri yok” diyerek anlatan Albayrak, “Türkiye ekonomisi dış saldırılara karşı bağışıklık kazandı. Bu iyileşmeyi ben bile beklemiyordum. Daha pozitif bir döneme giriyoruz. Köpük ithalatın yok olacağı, üretim odaklı cari dengenin öne çıkacağı bir dönem bizi bekliyor” ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Üretim ve ihracatta ibre pozitife döndükçe, yıl sonu enflasyon tahminleri de aşağı çekiliyor. Son olarak Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6’dan, yüzde 13.9’a indirdi. Enflasyon raporu sunumunda yaptığı konuşmada,   “Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diyen TCMB Başkanı Murat Uysal, “Enflasyon, dolarizasyon ve faiz üçleminde daha pozitif bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ ENERJİ FATURAYI AZALTTI

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretimini artırırken,  enerji ithalatı faturasını da günden güne düşürmeye devam ediyor.  Haziranda, Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Verdiğin sözü tut diyemedi! İşçiler ve aileleri umurlarında değil
Hadlerini aştılar
CHP'li başkan dolandırıcılıktan hapiste
Başarı hikâyesi! 5 Yıldızlı dengelenme...
Kısmetsiz Can Yaman
12 bin sağlık memuru alınacak! Başvurular 7 Ağustos’ta
Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi
Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu
ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
Şakaysa hiç komik değil... İmamoğlu: Bana tatil yakışıyor!
Dünya onu konuşuyordu... Prenses ilk kez görüntülendi
ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu
Fed faizi indirdi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ