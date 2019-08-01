Başarı hikâyesi! 5 Yıldızlı dengelenme...

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından güçlü toparlanan Türkiye ekonomisi, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan kriz tellallarına rağmen dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu başarının en önemli göstergesi ise ilk yarı verileri oldu. Bu dönemde güven endeksleri yükselirken, turizm gelirleri rekor kırdı. Cari açık yüzde 63 geriledi. Kredi ve kart faizleri de düştü.

6 MİLYON TURİST



Sezonu erken açan bacasız sanayi turizm sektörü, ilk 6 ayı rekorla tamamladı. Turizm geliri ocak-haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artarak 12 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 625 dolar, yabancıların ortalama harcaması 607 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 766 dolar olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda toplam 21 milyon 151 bin turist geldi.

İHRACAT'TA İSTİKRARLI ARTIŞ

Ekonominin lokomotifi ihracatta da artış kaydedildi. Türkiye'nin ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 83 milyar 716 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,8 düşüşle 98 milyar 566 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 63,6 azalışla 14 milyar 849 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,9 olarak hesaplandı.

ŞAHLANMA VAKTİ

Geçtiğimiz gün yaptığı değerlendirmede, ekonomideki güçlü toparlanmaya dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dengelenme sürecindeki başarıyı vurgulamıştı. Ekonomideki toparlanmayı, “Bu başarı hikayesinin benzeri yok” diyerek anlatan Albayrak, “Türkiye ekonomisi dış saldırılara karşı bağışıklık kazandı. Bu iyileşmeyi ben bile beklemiyordum. Daha pozitif bir döneme giriyoruz. Köpük ithalatın yok olacağı, üretim odaklı cari dengenin öne çıkacağı bir dönem bizi bekliyor” ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Üretim ve ihracatta ibre pozitife döndükçe, yıl sonu enflasyon tahminleri de aşağı çekiliyor. Son olarak Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6’dan, yüzde 13.9’a indirdi. Enflasyon raporu sunumunda yaptığı konuşmada, “Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diyen TCMB Başkanı Murat Uysal, “Enflasyon, dolarizasyon ve faiz üçleminde daha pozitif bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ ENERJİ FATURAYI AZALTTI

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretimini artırırken, enerji ithalatı faturasını da günden güne düşürmeye devam ediyor. Haziranda, Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.