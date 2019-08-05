Bartın'da 100 milyon dolarlık ark ocağı yatırımı

  • Bist 100
    99874.6
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,2099
  • Altın
    260,1500
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor Sivasspor, Beşiktaş’a bileniyor
Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili konuştu: İçime kan damladı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın gidişiyle ilgili konuştu: İçime kan damladı
Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda Göztepe'de Leo bitti Umut Nayir yolda
Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız Son Dakika... Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki donanma gücünde yer almayacağız
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor Denizlispor'a İtalya'dan stoper geliyor
İDO'dan Kurban Bayramı için ek seferler devreye alındı İDO'dan Kurban Bayramı için ek seferler devreye alındı
TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor TSYD Ege Kupası dev derbiyle başlıyor
Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği
Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağız Hisarcıklıoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımı: Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağız
Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor Partizan maçının biletleri yarın satışa sunuluyor
Rusya, 7 yıldır sır gibi saklıyordu! Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı Rusya, 7 yıldır sır gibi saklıyordu! Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı
Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Thiam: Diagne kalırsa Galatasaray'da iyi işler yapar
Kocaeli'de emniyetin arka sokağında, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalda lav silahı ve el bombaları bulundu Kocaeli'de emniyetin arka sokağında, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalda lav silahı ve el bombaları bulundu
ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar ABD ordusu, Rusya’ya nasıl karşı koyar? Gizli kitapçığı kamuoyu ile paylaştılar
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu
İran: Avrupa nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmazsa nükleer anlaşmadan çekileceğiz İran: Avrupa nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmazsa nükleer anlaşmadan çekileceğiz
Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı
Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı Çin'de antik mezarlık soyguncularına operasyon: 29 kişi yakalandı
Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti Hiroşima ve Nagazaki'nin üzerinden 74 yıl geçti
Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı
Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL
Edirne'yi sinek bastı Edirne'yi sinek bastı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:39:33 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:30:53

Bartın'da 100 milyon dolarlık ark ocağı yatırımı

Bartın'da kurulu Mescier Demir-Çelik Fabrikası'nda, 100 milyon dolar yatırımla kurulacak ark ocağında, yılda 1 milyon ton hurda demir yarı mamule dönüştürülerek yurt dışına gönderilecek.

Bartın'da kurulu Mescier Demir-Çelik Fabrikası'nda, 100 milyon dolar yatırımla kurulacak ark ocağında, yılda 1 milyon ton hurda demir yarı mamule dönüştürülerek yurt dışına gönderilecek.

Fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Mescier, AA muhabirine, Bartın'da kurulu fabrikalarında 2010'da yaptıkları 100 bin ton üretimi 2018'de 400 bin tona çıkararak yüzde 300 artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mescier, 400 bin tonluk üretimin 300-350 bin tonunun ihraç edildiğini aktararak, "Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas, Tunus, Amerika kıtasında Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Karabük ve Bartın'da yaklaşık 700 kişi istihdam sağladığımız fabrikamızda bu yıl 500 bin ton üretim hedefliyoruz." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'dan yılda yaklaşık 450-500 bin ton kütük demir ithal ettiklerini, bunu fabrikalarında üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Mescier, şöyle devam etti:

"Fabrikamızda yaptığımız 100 milyon dolar yatırımla kuracağımız ark ocağı ile 1 milyon ton hurda demiri yarı mamule dönüştüreceğiz. Bunun da yine fabrikamızda köşebent, lama, profil, kare ve yuvarlak mamule dönüştürerek ihracatını yapacağız. Şu anda faaliyetimiz 100 bin metrekare alanda sürüyor. Ark ocağı için 2016'da teşvik yasası kapsamında bedelsiz aldığımız 120 bin metrekare arsa 220 bin metrekareye çıkacak. Yatırımımız tamamlandığında Bartın Limanı'na yılda her biri 5-6 bin ton kapasiteli 200 gemi girecek."

Mescier, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 2017'de 235. sırada olan fabrikalarının 2018'de 158 milyon dolarlık ihracatla 201. sıraya yükseldiğini sözlerine ekledi.

'İhracatın artması ülke ekonomisine de getiri sağlayacak'

Fabrikanın yatırım ve işletme müdürü Fuat Yıldırım da fabrikalarındaki yatırımla demir ithalatının azalıp ihracatının artmasının, ülke ekonomisine de katma değeri yüksek getiri sağlayacağını ifade etti.

Mevcut haddehanelerinin ihtiyacı olan kütük demiri şimdiye kadar ithal ettiklerini aktaran Yıldırım, "İnşaat çalışmaları süren ve yıl içerisinde devreye alınması planlanan ark ocağı tesisinin tamamlanmasıyla ithal demir kalemi ihracata dönüşecek. Yani iç piyasadan hurda demiri alacağız ve ark ocaklarımızda eriterek kütük demire dönüştüreceğiz. Yarı mamul dediğimiz bu kütük demir de haddehanelerimizde şu an ihraç ettiğimiz ürünlere dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, söz konusu yatırımın 350 kişilik ilave istihdam oluşturacağını ve dolaylı olarak bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacağını kaydetti.

(AA)

ABD, Türkiye karşısında son şansını deneyecek!
Yargıtay, ''Dubai hayali'' istismarının cezasını az buldu
7 yıldır sır gibi saklanıyordu!
Türkiye resti çekti: Kıbrıs bizim milli davamızdır!
Merkez'den flaş hamle: 100 baz puan artırıldı
AYM, PKK talimatını yok saydı
Kötü performansıyla göze batıyordu! Şimdi Terim'in gözdesi oldu
Kardeş ülke savaşın eşiğinde! Gerilim had safhada!
"Liyakat" diye nutuk attı ama... Hepsini işe yerleştirmiş!
Ülke ayakta! 200 uçuş iptal edildi
Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki: Altın madalyamızı çaldılar
Ölümden döndü
TSK'dan dünyaya mesaj! Mavi Vatan’a çelik pençe!
İstanbul'da kuzen dehşeti!
911 ailesinin yeni üyesi
Hong Kongda otomobil eylemcilerin arasına daldı
İstenmeyen gelin 2 
Firari FETÖ'cü Bilici'nin ABD'de UBER şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı
'Fırat'ın doğusuna harekat an meselesi'
Filistinlilerin katli mübah diyen haham Ginsburgh'a 'bilgelik' ödülü verilecek
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ