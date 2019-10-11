11 Ekim 2019 Cuma 08:57:59 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 08:58:36
Barış Pınarı ile hareketlenen dolarda son durum
Dolar/TL, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı harekatının başlaması ardından dolar/TL artan jeopolitik endişeler ile 5.85 - 5.90 arasında dalgalanmayı sürdürüyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.85 seviyesinde başladı.
Türkiye sınır güvenliğini korumak için terör örgütleri ile kararlı mücadelesine devam ediyor.
Operasyonun yapılacağı uzun süredir belli olduğu için dolar/TL ilk etapta operasyona sınırlı bir yükselişle tepki vermişti.
Daha sonra haber akışının da etkisiyle kur yükselişe geçmişti.
Dolar/TL bugün saat 08.25 itibarıyla 5.8423- 5.8516 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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