Barış Pınarı Harekatı sonrası Dolar'da son durum

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

Harekatın başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükselişe geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.

Kur, bu sabaha ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor.

TCMB BAŞKANI: PARA POLİTİKASINDA TEMKİNLİ DURUŞ SÜRMELİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, bugün Barış Pınarı Harekatı'na dair gelişmelerin takip edileceğini belirtirken teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.