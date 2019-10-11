Barış Pınarı başladı! Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti, piyasalar rahatladı

Daha önceki sınır ötesi operasyonlardan farklı olarak hemen hemen bütün siyasi parti temsilcileri, her görüşten bütün sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği harekâttan TL'nin etkilenmemesi için finans kesimi de dev bir kampanyaya imza attı. Finans kesiminin önemli temsilcileri manipülatif hareketlere anında tepki gösterdi.

Doların hareketlenmesi ve borsadaki düşüş ihtimaline karşı günler öncesinden "TL'ne sahip çık, hisseni kaptırma" kampanyaları yapan finans kesimi, harekâtın başlamasının ardından "TL'den vazgeçmeyin. Belki kısa bir süre kaybettiğinizi zannedersiniz ama geleceğinizi, itibarınızı, güvenirliğinizi kazanırsınız" gibi birleştirici cümlelerle kampanyayı destekledi ve çaba karşılık buldu.

DAYANIKLILIK İSPAT EDİLDİ

Ne ABD Başkanı Donald Trump'un 'Türk ekonomisini çökertirim' şeklindeki tehdit Tweet'i, ne de bazı ülkelerin 'desteklemiyoruz' mesajları etkili oldu ve Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti.