Barış Pınarı başladı! Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti, piyasalar rahatladı
Türkiye, sınır güvenliğini korumak maksadıyla Suriye’deki terör örgütlerine yönelik büyük bir harekât başlattı. Bazı ülkelerin destekleyip bazılarının karşı çıktığı, ABD’nin bölgeden askerini çekmesiyle başlayan operasyona yurt içinden de çok geniş kapsamlı bir destek geldi. Para piyasalarının temsilcileri kara propagandaya geçit vermeyince, TL güçlü durdu, borsa sarsılmadı, S&P olumlu mesaj verdi.
Daha önceki sınır ötesi operasyonlardan farklı olarak hemen hemen bütün siyasi parti temsilcileri, her görüşten bütün sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği harekâttan TL'nin etkilenmemesi için finans kesimi de dev bir kampanyaya imza attı. Finans kesiminin önemli temsilcileri manipülatif hareketlere anında tepki gösterdi.
Doların hareketlenmesi ve borsadaki düşüş ihtimaline karşı günler öncesinden "TL'ne sahip çık, hisseni kaptırma" kampanyaları yapan finans kesimi, harekâtın başlamasının ardından "TL'den vazgeçmeyin. Belki kısa bir süre kaybettiğinizi zannedersiniz ama geleceğinizi, itibarınızı, güvenirliğinizi kazanırsınız" gibi birleştirici cümlelerle kampanyayı destekledi ve çaba karşılık buldu.
DAYANIKLILIK İSPAT EDİLDİ
Ne ABD Başkanı Donald Trump'un 'Türk ekonomisini çökertirim' şeklindeki tehdit Tweet'i, ne de bazı ülkelerin 'desteklemiyoruz' mesajları etkili oldu ve Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Barış Pınarı başladı! Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti, piyasalar rahatladı
- Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan satmanın yolunu buldu
- Cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi
- Borsa günü düşüşle tamamladı
- Barış Pınarı ile hareketlenen dolarda son durum