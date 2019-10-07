Bankalardan tarihi kâr

Türk bankacılık sektörünün ocak-temmuz döneminde 28 milyar 236 milyon lira olan net dönem karı, ağustos sonu itibarıyla 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ağustosta 4 milyar 602 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ağustos ayı karını hanelerine yazdı. Sektörün 8 aylık karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 düşerek 32 milyar 838 milyon liraya geriledi. Yılın 8 ayında kullandırdığı krediler kapsamında 219,4 milyar liralık faiz alan bankalar, mevduata 127 milyar liralık faiz ödedi.