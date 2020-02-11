Bankalara devrim gibi düzenleme! İş dünyasının yükü hafifledi

Hükümet iş dünyasını ve vatandaşı canından bezdiren bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeye imza attı. 2019 yılında bankacılık sektörünün 49.2 milyar TL olan net kârının üstüne çıkan ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinde, özellikle ticari müşterileri rahatlatıp maliyetleri düşürecek tarihi bir adım atıldı.

MASRAF SAYISI 2 BİN 400'DEN 51'E İNDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi. Bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

HESAP AÇILIŞ ÜCRETİ KALKTI

Düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırıldı. Mevcut uygulamada kredi tahsis ücreti kapsamında yüzde 1'e varan "istihbarat ve mali analiz ücreti" ile "limit revize ve değerlendirme ücreti" alınırken tebliğle birlikte bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek limitin on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Yüzde 2'ye kadar çıkan ticari kredi kullanım ücreti en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.

Bankalar, ticari işletmelerden kiralık kasa ziyaretine ilişkin ücret alınamayacak. Kiralık kasa depozito bedeli, kasanın bir yıllık kirasını aşamayacak.

VATANDAŞLARIMIZIN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi. Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikâyetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin gündemine aldığı konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nın standartlar getirdiğini aktardı.

ÜCRETLER 6'DA 1'E İNDİ

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."