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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:48:05 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:48:44

Bankalar 390 milyar liralık kredinin 'sürdürülebilirlik fotoğrafını' çekecek

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Edin, "İş planlarımızı yeniden oluşturacağız ve sürdürülebilirlik kriterlerine uymadığını düşündüğümüz sektörlere ilişkin kredilerimizi de azaltma yoluna gideceğiz." dedi.

Türkiye'den 6 banka, farklı sektörlere sağladıkları ve ödemeleri devam eden 390 milyar liralık kredi portföyünü sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde yeniden değerlendirerek risk ve fırsat analizi yapacak.

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden bankalar arasında Türkiye'den Garanti BBVA, ING, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yapı Kredi yer aldı. Bankalar, bu kapsamda, sosyal ve çevresel konulardan kaynaklanan belirsizliklerin önüne geçmek adına temel ilkelerini gözden geçirecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi portföylerini sadece bugünün değil geleceğin riskleri açısından da ele alacaklarını ifade etti.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, söz konusu 6 bankanın aktif büyüklüğünün mevduat ve kalkınma bankaları toplamının yüzde 22'sini oluşturduğunu belirten Edin, "Prensipler çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmayan bireysel kredileri kapsam dışında düşündüğümüzde, Garanti BBVA'nın verdiği her dört krediden üçünün yeniden değerlendirileceğini söyleyebiliriz. İmzacı 6 bankanın yeniden değerlendireceği kredi büyüklüğü toplamı ise 390 milyar lirayı aşıyor." dedi.

Edin, söz konusu portföyün risk ve fırsat açısından ele alınacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu değerlendirme, bugüne kadar sağladığımız kredileri geri çağıracağımız anlamına gelmiyor ama bu kredileri daha yakın takip edeceğiz, müşterilerimizin risklerine göre bazı tavsiyelerde de bulunacağız. İş planlarımızı yeniden oluşturacağız ve sürdürülebilirlik kriterlerine uymadığını düşündüğümüz sektörlere ilişkin kredilerimizi de azaltma yoluna gideceğiz. Özellikle finans sektörü açısından farkındalık da yaratmış olacağız. Bu farkındalık, önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde ne tip projelere ağırlık vereceğimizi belirlememize yardımcı olacak."

Yenilenebilir enerji rekabetçi hale geldi

Ekonomik sürdürülebilirliğin önemine değinen Edin, "Devlet politikasında yerli kaynaklardan elektrik üretilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kömür öncelikli gibi görünse de kömür projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına göre işletme giderleri açısından daha maliyetli. Yenilenebilir enerji ihalelerindeki fiyatlar da maliyetlerdeki düşüşü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edin, bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, yenilenebilir enerjinin bankaların gelecek dönemde yöneleceği sektörlerin başında geleceğine işaret ederek, "Bu iştahımızı sadece kurumsal veya ticari şirketlere yönelik değil, perakende tarafının da yenilenebilir enerjide daha fazla yer alması için kullanabiliriz." ifadesini kulandı.

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen, toplam aktif büyüklükleri 47 trilyon doları aşan 130 bankanın kurucu imzacı olduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking), 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında tanıtıldı.

Sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek için tüm dünyada küresel finansın üçte ikisini oluşturan bankacılık için yol haritası oluşturan prensipler, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri, toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün etkisini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

(AA)

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