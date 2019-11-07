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07 Kasım 2019 Perşembe 17:10:34 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 17:11:10

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 18 milyar 118 milyon 48 bin lira azalarak 2 trilyon 479 milyar 903 milyon 793 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 1 Kasım ile biten haftada 18 milyar 118 milyon 48 bin lira azalarak 2 trilyon 498 milyon 21 bin 841 liradan 2 trilyon 479 milyar 903 milyon 793 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,68 azalışla 1 trilyon 152 milyar 118 milyon 840 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,66 azalışla 1 trilyon 227 milyar 641 milyon 794 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 509 milyon dolar gerileyerek 224 milyar dolar 857 milyon dolara indi. Bunun 203 milyar 780 milyon doları mevduat bankaları ve 21 milyar 77 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 176 milyar 28 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 409 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 517 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 826 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,60 artarak 419 milyar 930 milyon 107 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,17 artışla 363 milyar 703 milyon 262 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,16 artarak 149 milyar 403 milyon 497 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 662 milyon 674 bin lirası konut, 4 milyar 468 milyon 714 bin lirası taşıt ve 235 milyar 798 milyon 719 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 1 Kasım ile biten haftada 5 milyar 746 milyon 288 bin lira azalarak 2 trilyon 467 milyar 657 milyon 76 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,99 artış gösterdi.

(AA)

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